Stiftung Evangelische Jugendarbeit in Bayern feiert 10-jähriges Jubiläum

"Ein Leben ohne natürliche Umwelt wäre wie ein Leben in Beton"

Gerhard Engel, erster Vorsitzender der Stiftung, erinnert sich im Interview an die Anfänge und Ziele der Stiftung.

10 Jahre Stiftung Evangelische Jugendarbeit in Bayern. Sie waren Gründungsstifter und Initiator der Stiftung. Was hat Sie dazu bewogen?

Gerhard Engel: Evangelische Jugendarbeit hat mir so viel fürs Leben geben - da wollte ich einfach versuchen, einen Mosaikstein für die Zukunft beizutragen.

Sie haben selbst viel Jugendarbeitserfahrung als ehemaliger Vorsitzender der Evangelischen Jugend in Bayern und Präsident des Bayerischen Jugendrings. Was waren da für Sie die wichtigsten Themen?

Engel: In der Evangelischen Jugend ging es darum, junge Menschen in zeitgemäßer Form am Leben der Kirche zu beteiligen und ihnen eigene Gestaltungsräume zu ermöglichen. Im Bayerischen Jugendring ging es vor allem darum, die Organisation für das gesamte gesellschaftliche Spektrum der Kinder und Jugendlichen zu öffnen, sich für wertorientierte Jugendbildung einzusetzen, Menschenrechten und Ökologie einen herausragenden Platz in der inhaltlichen Arbeit zu geben.

Wenn Sie heute auf die Jugendarbeit blicken, was ist Ihnen besonders wichtig und was würden Sie gerne den Ehrenamtlichen weitergeben?

Engel: Mit "Fridays for future" greifen wieder ganz junge Menschen direkt in Politik ein - das freut mich! Sie wissen, ein Leben ohne natürliche Umwelt wäre wie ein Leben in Beton. Und das wollen sie nicht - Gott sei Dank!