Was das Evangelische Siedlungswerk in Bayern gegen Wohnungsnot tut

Aus dem Fenster seines Büros hat Hannes B. Erhardt einen Blick auf Nürnberg wie aus dem Postkartenalbum. Die Nürnberger Altstadt mit St. Lorenz und St. Sebaldus liegt unten vor ihm, oben thront die Kaiserburg. Hier am Spittlertorgraben in der Nähe des Plärrers ist derzeit das Evangelische Siedlungswerk (ESW) untergebracht, Erhardt ist neben Robert Flock dort einer der beiden Geschäftsführer.

Nürnberg ist Hauptsitz des ESW, Nürnberg ist aber auch die Stadt, in der momentan sehr viel investiert wird. An der Veilhofstraße am Wöhrder See werden 49 Wohnungen für 14,3 Millionen Euro gebaut, im neuen Wohnquartier "StadtLuft" im Ortsteil Schweinau entstehen 178 Wohnungen für 54 Millionen Euro. Erhardt freut sich, dass das Evangelische Siedlungswerk sich bei der "StadtLuft"-Ausschreibung gegen zahlreiche Mitbewerber durchsetzen konnte. "Jetzt entsteht hier das, was wir sofort in diesem Grundstück gesehen haben: ein durchmischtes, nachhaltiges Quartier mit Wohnungen für alle Lebenslagen."

Bezahlbaren Wohnraum schaffen

Dass sich das Evangelische Siedlungswerk bei Ausschreibungen vermehrt auch gegen internationale Investmentunternehmen behaupten kann, zeigt laut Erhardt einen Trend an: "Unser Konzept, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, überzeugt."

Doch was bedeutet "bezahlbar" eigentlich? Die Mieten des ESW bewegen sich bei normalen Mietwohnungen unter der ortsüblichen Vergleichsmiete – und liegen derzeit bei durchschnittlich 6,97 Euro pro Quadratmeter. Ausnahmen gibt es in beide Richtungen: beim sozialen Wohnungsbau wie auch bei außergewöhnlichen Wohnungen mit besonderer Ausstattung oder in absoluter Toplage. Menschen, die sich höhere Mieten leisten können und wollen, tragen so dazu bei, dass das ESW sozialen Wohnungsbau für viele andere umsetzen kann.