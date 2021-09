Windsbacher Knabenchor: Warum geht Chorleiter Martin Lehmann wirklich?

Am besten fragt man in solchen Situationen den Auslöser und Betroffenen selbst. "Mannigfaltige Gründe" seien es, warum er schon seit 2018 über einen Weggang aus Windsbach nachdenke. Das liege aber "weder an den Eltern, den Jungs oder den Mitarbeitern". Er werde "mit Elan den Chor bis zu seinem Wechsel nach Dresden führen", sagte Lehmann dem Evangelischen Pressedienst (epd). Und natürlich seien es vor allem biografische Gründe, zurück nach Dresden zu gehen. "Aber nicht nur."

Wechsel nach Dresden

Über "die große Ehre", überhaupt gefragt und dann ins Auswahlverfahren für den Dresdner Kreuzchor aufgenommen worden zu sein, spricht Lehmann. Und darüber, dass es nur drei internatsgebundene evangelische Knabenchöre in Deutschland gebe. Neben Windsbach und Dresden ist das der Leipziger Thomanerchor, der aber gerade just eine neue Spitze erhalten hat. Die Chance, noch einmal die Stelle zu wechseln, habe sich also gerade jetzt aufgetan. Und für Lehmann war dieser Schritt schlüssig.

"Von einer Stelle, auf der man sich zu 90 Prozent wohlfühlt, bewirbt man sich nicht weg."

Es gibt aber auch die anderen Gründe, die er "gerne intern lassen möchte". Lehmann deutet dann aber doch Dinge an. Er spricht von strukturellen und personellen Veränderungen in der Gremienarbeit, von den finanziellen Rahmenbedingungen und einigem mehr, mit denen er nicht zufrieden war: "Von einer Stelle, auf der man sich zu 90 Prozent wohlfühlt, bewirbt man sich nicht weg." Er finde es gut, dass die Eltern nun die Bearbeitung dieser Konfliktfelder angestoßen haben, um etwaige Probleme zu lösen.

"Ich will nicht nachtreten"

Letztlich geht es aber auch um mangelnde Wertschätzung für die zweifelsohne hervorragende Arbeit, die Lehmann in Windsbach geleistet hat. Er kam als relativ unbekannter Chorleiter nach Windsbach, vielen schien es kaum möglich, dass Lehmann in die riesigen Fußstapfen von Karl-Friedrich Beringer treten kann. Er konnte. "Die Landeskirche hat nicht versucht, auf die möglichen Abwerbeversuche zu reagieren", sagt Lehmann dazu: "Ich wollte das nicht öffentlich diskutieren. Ich will nicht nachtreten."