Jede Stimme, die bei den Landtagswahlen in den beiden Bundesländern nicht abgegeben werde, sei eine Stimme für "die falsche Seite, die eine gefährliche Spaltung in unser Land bringt", erklärte der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, am Freitag laut einer Mitteilung.

"Wir sind Teil Deutschlands", sagte er.

Mit der Aktion "Meine Stimme zählt" setzten sich die muslimischen Gemeinden für die Demokratie und den Erhalt der freiheitlichen Grundordnung ein, sagte Mazyek. Laut der Studie "Muslimisches Leben in Deutschland 2020", die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Deutschen Islamkonferenz herausgegeben hat, lebten derzeit etwa 5,5 Millionen Menschen muslimischen Glaubens in Deutschland.

Zentralrat der Muslime ruft zum Wählen auf

Das entspricht 6,6 Prozent der Gesamtbevölkerung. Fast die Hälfte (47 Prozent) dieser Muslime, also 2,6 Millionen, sind deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger.

Allerdings sei die Wahlbeteiligung der Muslime deutlich geringer im Vergleich zum Rest der Bevölkerung, hieß es.

Dies liege unter anderem daran, dass kaum eine politische Partei nachhaltig die Interessen der Muslime vertrete oder antimuslimischen Ressentiments etwas entgegensetze, heißt es weiter in der Mitteilung.