Feiertage

Reformationstag: Was feiern Protestant*innen?

Der Reformationstag – was ist das und wer feiert ihn? Der 31. Oktober ist in neun Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Warum das so ist und was er mit der Entstehung der evangelischen Kirche zu tun hat.

Lesezeit: 2 Minuten

2 Minuten