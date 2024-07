Fürth (epd). Anlässlich des 100. Geburtstages der Schriftstellerin und Menschenrechtlerin Ruth Weiss führt das Jüdische Museum Franken (JMF) in Fürth durch die Lebensgeschichten jüdischer Frauen. Am 26. Juli ab 16 Uhr erfahren Interessierte mehr über jüdische Hebammen, die gelehrte Rabbinergattin Kröndel oder Adele Mandel mit ihrer Damenkollektion "Adema", teilte das JMF mit. Das Highlight bilden Objekte und Zeitzeugnisse aus der Familiengeschichte und dem Lebensweg von Ruth Weiss, die als Kind mit ihrer Familie vor den Nazis aus Bayern nach Südafrika floh.

Für ihr Engagement gegen Rassismus und Diskriminierung sowie für ihre journalistische Berichterstattung über die Unabhängigkeitsbewegungen des südlichen Afrikas erhielt Weiss zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem in diesem Frühjahr das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. Seit den 1990er Jahren ist sie regelmäßig in deutschen Schulen als Zeitzeugin zu Gast und liest aus ihrem Roman "Meine Schwester Sara" - zuletzt per Video-Call aus ihrem Zuhause in Dänemark.

In der Führung soll es unter anderem auch um die Fürther Rabbinergattin Kröndel Steinhardt gehen, "die so gelehrt in der Tora war, dass sogar Schriftauslegungen von ihr in Umlauf waren", teilte das JMF mit. Kröndel sei eine der wenigen Frauen aus dem 18. Jahrhundert, deren Name und individuelles Schicksal in Quellen überliefert wurde. Erst im 19. Jahrhundert würden die Lebenswege einzelner jüdischer Frauen greifbarer. Zu ihnen zähle auch Martha Krautheimer, die aus dem Erbe ihres früh verstorbenen Mannes eine Kinderkrippe finanzierte. Wie sie seien zahlreiche jüdische und christliche Frauen des gehobenen Bürgertums in der Armenfürsorge und in wohltätigen Vereinen tätig gewesen.

Im Fokus stehen auch Frauen, die in der öffentlichen Wahrnehmung meist im Schatten ihrer berühmten Männer standen, darunter Adele Mandel, die mit ihrer Damenkollektion "Adema" bis heute im kollektiven Gedächtnis der Fürtherinnen und Fürther bekannt geblieben sei.