Berlin, Würzburg (epd). Der 104. Deutsche Katholikentag findet 2026 in Würzburg statt. Dies habe die Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) am Samstag in Berlin einstimmig beschlossen, teilte das ZdK mit. Sie folgte damit der Einladung des Würzburger Bischofs Franz Jung. Katholikentage werden vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken veranstaltet. Gastgeber ist alle zwei Jahre ein anderes Bistum in Deutschland.

ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp unterstrich die Vorfreude auf die katholische Großveranstaltung: "Katholikentage sind ein Ort der Hoffnung, Mitgestaltung und Zusammenkunft. Dort können Menschen über all die Themen reden, die sie und die Gesellschaft beschäftigen." Zwei Jahre vor dem Treffen in Würzburg findet vom 29. Mai bis zum 2. Juni 2024 der 103. Deutsche Katholikentag in Erfurt statt.