München, Hamburg (epd). Die Bundesjury des Schülerzeitungswettbewerbs der Länder hat am Freitag in Hamburg die 35 besten Schülerzeitungen des Landes gekürt. Ausgezeichnet wurden dabei zwölf Zeitungen aus Bayern, teilte die Jugendpresse Deutschland mit. Gewonnen haben besonders gut recherchierte Artikel und Gesamtausgaben von Print- und Onlinezeitungen in sechs Schulkategorien. Zudem erhielten zwölf Zeitungen Sonderpreise für herausragende themenspezifische Beiträge und innovative journalistische Formate. Alle Redaktionen erhalten Geldpreise bis zu 1.000 Euro und sind zu einer Preisveranstaltung im Bundesrat in Berlin im Juni eingeladen.

Die "MS Voice" der Mittelschule Geretsried belegt den ersten Platz in der Kategorie "Hauptschulen", dicht gefolgt von den "Hummelnews" der Mittelschule Hummelsteiner Weg in Nürnberg. Bei den Gymnasien belegt der "Camerjäger" des Camerloher Gymnasiums in Freising den zweiten Platz. "W.I.R - Weil International Rockt" des Beruflichen Schulzentrums Oskar-von-Miller Schwandorf I kann sich über den dritten Platz in der Kategorie "Berufliche Schulen" freuen. Onlinepreise gehen an "Der springende Punkt" des Sonderpädagogischen Förderzentrums Freising und an "Friedo" der Beruflichen Oberschule Friedberg. Sechs weitere bayerische Schülerzeitungen erhielten Sonderpreise für einzelne Beiträge.

Insgesamt gab es der Mitteilung zufolge mehr als 650 Einreichungen. "Wir waren begeistert von der Vielfalt der eingereichten Schülerzeitungen. Die junge Generation ist alles andere als desinteressiert am politischen und gesellschaftlichen Geschehen", sagte Elena Everding vom Geschäftsführenden Bundesvorstand der Jugendpresse Deutschland.