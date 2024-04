Kirchentagspräsidentin Anja Siegesmund und Generalsekretärin Kristin Jahn haben am Dienstag vor der Marktkirche in Hannover das Kampagnenmotiv zum 39. Deutschen Evangelischen Kirchentag (DEKT) 2025 vorgestellt. Das zentrale Motiv ist ein geöffneter Mund im Pop-Art-Stil, in dem die Worte der Kirchentags-Losung stehen: "mutig - stark - beherzt". Siegesmund sagte, diese Losung "passt in diese Zeit wie keine zweite." Es brauche Mut, um Herausforderungen anzugehen, und um Krisen wie der Krieg in Europa oder die Klimakrise anzugehen.

Der Kirchentag wurde 1949 in Hannover als christliche Laienbewegung gegründet und kehrt vom 30. April bis zum 4. Mai 2025 in seine Geburtsstadt zurück. Die Losung "mutig - stark - beherzt" ist ein Zitat aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Das vorgestellte Motiv schmückt ab sofort Werbematerial, Publikationen und Produkte des Kirchentages.

Generalsekretärin Jahn erläuterte, der Mund sei das Werkzeug des Friedens, aber auch der Spaltung:

"Aus dem Mund kommen Wörter - und Wörter verbinden oder trennen uns. Kriege werden durch Wörter entfacht, aber der Frieden eben auch."

Das Markenzeichen des Kirchentages sei es, als Diskursplattform Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religionen an einem Tisch zusammenzubringen. Es gelte, das konstruktive Gespräch zu suchen, "auch dann, wenn es schwierig wird", betonte die Pastorin.

Personen, die rassistische Positionen vertreten, soll kein Podium gegeben werden

Nach einem Grundsatzbeschluss solle Personen, die rassistische Positionen vertreten oder Hass und Hetze verbreiten, beim Kirchentag in Hannover kein Podium gegeben werden, sagte Jahn weiter. Das betreffe etwa Vertreter der AfD. Dennoch seien alle willkommen, getreu dem Motto "Wir sind offen für alle, aber nicht für alles", betonte die Theologin. Ohnedies solle es beim Kirchentag darum gehen, den "Mehrwert" der Kirche als Diskursraum herauszustellen:

"Wir gehen davon aus, dass wir noch einen über uns haben, als Richter und Retter. Das enthebt uns davon, über Menschen das letzte Wort zu sagen."

Der Kirchentag rechnet mit mehr als 100.000 Teilnehmenden. Geplant sind rund 1.500 Veranstaltungen. Für die Unterbringung der Gäste würden etwa 70 Schulen benötigt, hieß es. Um besonders Jüngere anzusprechen, sollen vergünstigte Tickets für Menschen in Ausbildung angeboten werden. Zudem verhandele man derzeit mit Firmen aus der Region über Ticket-Vergünstigungen für Beschäftigte und über mögliche Bildungsfreistellungen oder Bildungsurlaub.

Der Kirchentag wird alle zwei Jahre in einer anderen deutschen Großstadt ausgerichtet und war bereits viermal in der niedersächsischen Landeshauptstadt zu Gast. Beim Kirchentag 2005 in Hannover waren beim Eröffnungsabend in der Innenstadt rund 400.000 Besucher zusammengekommen.