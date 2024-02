+++ Newsticker +++

ForuM-Studie: Göring-Eckardt fordert Reform der Kirchenstruktur

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche hat es in der evangelischen Kirche in größerem Ausmaß gegeben als bislang angenommen. Das ist ein Ergebnis der ersten übergreifenden ForuM-Studie zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und anderer Missbrauchsformen in der evangelischen Kirche und der Diakonie. Wir berichten über alle Entwicklungen.

Lesezeit: 25 Minuten

