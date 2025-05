Berlin, Freising (epd). Das katholische Hilfswerk Renovabis hat am Sonntag in Berlin seine deutschlandweite Pfingstaktion zugunsten von Menschen im Osten Europas gestartet. Mit dieser Spendenaktion solle ein Bewusstsein geschaffen werden für die Nöte der Menschen in Osteuropa, teilte Renovabis am Sonntag in Freising bei München mit. Die Aktion läuft unter dem Motto ""Voll der Würde".

In der Sankt Hedwigs-Kathedrale sagte der Erzbischof von Berlin, Heiner Koch, vor Gästen aus Litauen, Polen, Rumänien, der Ukraine und der Slowakei: "Du, Mensch, bist voll der Würde; du, Mensch, bist ein Würdenträger! Du bist ein Hochwürden!" Renovabis arbeitet bei seinen Projekten in 29 Ländern mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen.

Zur Pfingstaktion gehören Diskussionspodien, Kultur- und Begegnungsprogramme und Gottesdienste - in Pfarrgemeinden, in Schulen und bei Verbänden in ganz Deutschland. Am Pfingstsonntag, 8. Juni, wird in allen katholischen Kirchen für Renovabis-Projekte gesammelt. Schwerpunkte sind in diesem Jahr die Lebenssituation der Roma in Osteuropa, der Menschenhandel und die Zwangsprostitution sowie der Krieg in der Ukraine.

Renovabis wurde 1993 auf Anregung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) von der Deutschen Bischofskonferenz gegründet. Seither gibt es jedes Jahr eine mehrwöchige bundesweite Pfingstaktion. Seit der Gründung hat Renovabis nach eigenen Angaben mit mehr als 900 Millionen Euro gut 27.000 Projekte von Partnern unterstützt.