Hof (epd). Mit knapp 30 Inhaftierten der Abschiebungshafteinrichtung (AHE) in Hof hat die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner am Donnerstagnachmittag einen Adventsgottesdienst gefeiert. Jesu Geburt zeige, dass Gott nahe bei den Menschen sein wolle, sagte die Theologin in ihrer Ansprache auf Englisch: "Er kennt unsere menschliche Not, teilt sie mit uns und will uns helfen." Im Anschluss an die Andacht erhielten die rund zwanzig Männer und einige Frauen unterschiedlicher Nationalitäten auf Wunsch Bibeln, die die Seelsorgestiftung Oberfranken gespendet hatte.

Der evangelische Gefängnisseelsorger Wolfram Lehmann hatte für die im Oktober 2021 eröffnete Haftanstalt mit insgesamt 150 Plätzen um Bibeln in 23 verschiedenen Sprachen gebeten. In der Seelsorge stelle er fest, dass es "eine sehr wertvolle Erfahrung" für die Inhaftierten sei, die Bibel in der Muttersprache zu lesen. Die Seelsorgestiftung Oberfranken fördert seit 2010 die Seelsorge im Kirchenkreis Bayreuth in unterschiedlichen Bereichen.