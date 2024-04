Saeleute

Pfarrerin Sabrina Kielon erreicht auf Instagram Leute, die nicht mehr in den Gottesdienst kommen

"Mit.Kaffee.und.Talar" heißt der Instagram-Account von Sabrina Kielon. Kaffee spielt im Leben der Pfarrerin an St. Martin in Fürth eine fast so große Rolle wie ihr Beruf. Und wenn man die 35-Jährige tanzen, lachen, aber auch erklärend und nachdenklich sieht, merkt man schnell, dass der digitale Raum für sie ein erweiterter Kirchenraum mit Kaffeebar und Showbühne ist, der Tiefgang und Spaß vereint.

Lesezeit: 4 Minuten

4 Minuten