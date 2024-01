München (epd). Der Afrikatag des katholischen Hilfswerks missio beleuchtet in diesem Jahr die Situation der Menschen in Malawi. Bei der Kollekte an diesem Samstag (6.1.) in Bayern und am 14. Januar im Bistum Speyer sollen Spenden für katholische Gemeinden in Afrika gesammelt werden, teilte die Organisation am Donnerstag in München mit. Im Blickpunkt der Aktion stehe die Arbeit von Ordensfrauen in Malawi.

So kämpfe Teresa Mulenga aus der Stadt Lilongwe gegen den Missbrauch von Kindern und schutzbedürftigen Erwachsenen. Sie arbeitet den Angaben zufolge als Programmkoordinatorin für eine Initiative zur Förderung der Ausbildung afrikanischer Ordensschwestern. "Ordensfrauen wie Teresa wirken in die Gesellschaft hinein und stehen den Menschen in ihrem täglichen Kampf ums Überleben zur Seite - an jedem einzelnen Tag", betonte der Präsident von missio München, Wolfgang Huber.

Der Afrikatag wurde laut Mitteilung 1891 von Papst Leo XIII. eingeführt und ist die älteste gesamtkirchliche Kollekte der Welt. In den Anfängen ging es vor allem um den Kampf gegen die Sklaverei. Heute lautet der Leitgedanke "Hilfe zur Selbsthilfe". Der Afrikatag wird traditionell rund um den Dreikönigstag gefeiert, da der Besuch der Sterndeuter zur Geburt von Jesus Christus im Stall von Bethlehem mit dem afrikanischen Kontinent in Verbindung gebracht wird.