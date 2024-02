TV-Tipp

Grüß Gott Oberfranken: Kirchenvorstandswahlen – Kirche mitgestalten

Bei "Grüß Gott Oberfranken" geht es diesmal um Kirchenvorstände. Am 20. Oktober 2024 können knapp 2 Millionen Wahlberechtigte in rund 1500 Kirchengemeinden der bayerischen Landeskirche über Leitungsgremien entscheiden. Aber was macht ein Kirchenvorstand überhaupt? Und wie wird man Kirchenvorstand?

