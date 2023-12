München, Hamburg (epd). Die 92 Jahre alte Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek blickt dem Tod entgegen. "Irgendwann ist es Zeit zu gehen", sagte sie dem Magazin "stern" und beendete das Interview mit einer Bitte: "Könnten Sie schreiben, dass dies mein letztes Interview war? Ich glaube, nun ist alles gesagt."

Kubitschek berichtete, dass ein Handleser ihr vorhergesagt habe, 94 Jahre alt zu werden. "Ob diese Prophezeiung stimmt, ist am Ende egal", sagte die Schauspielerin, die unter anderem in den in München spielenden Kult-TV-Serien "Monaco Franze - Der ewige Stenz" und "Kir Royal" mitgespielt hat.

Sie meditiere viel, nur deshalb sei sie noch da. "Man meditiert nicht für sich, sondern für die Welt - mit seinem höheren Selbst", sagte sie und ergänzte: "Dieser Begriff gefällt mir, denn er passt in jede Philosophie und jede Religion."