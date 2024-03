Tutzing (epd). Der frühere Bundespräsident Christian Wulff ist am kommenden Samstag (16. März) zu Gast in der Evangelischen Akademie Tutzing. Er werde bei der Frühjahrstagung des Politischen Clubs sprechen und sich dabei mit dem Thema "Vielfalt statt Einfalt" beschäftigen, teilte die Akademie am Mittwoch mit. Die Tagung unter dem Titel "Religion und Politik - Eine Verhältnisbestimmung" findet vom 15. bis 17. März statt. Wulff hatte 2010 den heute berühmten Satz geprägt, "Der Islam gehört zu Deutschland". Er erhielt damit viel Zuspruch aus der muslimischen Community.

In der Ankündigung zur Tagung heißt es, dass Deutschland zusehends säkularisiert sei - in einer Welt des Ineinanders von Religion und Politik. Geopolitisch häuften sich die Konflikte mit religiösem Hintergrund, in Deutschland wendeten sich viele Menschen von den christlichen Kirchen ab, und im Islam sei eine teilweise Politisierung zu beobachten. Die Tagung stelle die Fragen, wie sich ein weiterführender Dialog zwischen Politik und Konfessionen, aber auch zwischen Christen, Juden und Muslimen gestalten lasse.

Vorträge halten unter anderem der evangelische Militärbischof Bernhard Felmberg, der Islamwissenschaftler Mouhanad Khorchide (Universität Münster), der Historiker und Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, und der Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, Andreas Zick.