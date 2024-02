Nürnberg (epd). Am 26. Februar startet die Anmeldung für das Sommersemester der Kinderuni Nürnberg. 29 Vorlesungen, Seminare und Workshops für wissenshungrige Kinder zwischen acht und zwölf Jahren werden angeboten, teilte die Stadt Nürnberg am Mittwoch mit. Das Themenspektrum reicht von Künstlicher Intelligenz über Sport bis hin zur Frage, woher die Energie kommt. Junge Menschen können sich so "auf vielfältige Weise frühzeitig mit wissenschaftlichen Fragestellungen vertraut machen", sagte Bürgermeisterin Julia Lehner.

Neu im Sommersemester ist laut Stadt die Kinderuni für Schulen unter dem Motto "Alle Kinder haben Rechte". Die Kinderrechte sind seit mehr als 30 Jahren aufgeschrieben in einem weltweit für alle geltenden Papier. Zu einer Vorlesung und Workshops an der Evangelischen Hochschule Nürnberg sind Kinder aus Grundschulen mit ihren Klassen eingeladen.

Seit 2006 vermittelt die Kinderuni Nürnberg Wissenschaft für neugierige Kinder. Organisiert wird der Verbund der Veranstalter aus Nürnberger Hochschulen und Forschungseinrichtungen vom Amt für Kultur und Freizeit, das zweimal jährlich das Programmheft herausbringt.