Anne Salzbrenner wird Dekanin in Rügheim

Bayreuth (epd). Anne Salzbrenner ist die neue evangelische Dekanin für den Dekanatsbezirk Rügheim. Die 57-jährige ist bisher Pfarrerin in der Kirchengemeinde Lichtenfels und stellvertretende Dekanin im Dekanatsbezirk Michelau, teilte die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner am Mittwoch mit. "Sie kann integrieren und versöhnen und zugleich mit hilfreichen Impulsen in die Zukunft führen", sagte Greiner.

Nach dem Theologiestudium in Marburg, Bochum und Erlangen war Salzbrenner zunächst Vikarin in Bayreuth. Seit 1995 ist sie Pfarrerin in Lichtenfels. Sie sei dort als Mentorin in die Vikariatsausbildung eingebunden und begleitete außerdem von 2000 bis 2016 als Mentorin junge Kolleginnen und Kollegen in ihren ersten Amtsjahren, heißt es in der Mitteilung.

Anne Salzbrenner ist Nachfolgerin von Jürgen Blechschmidt, der am 2. Oktober verabschiedet worden ist. Der Dekanatsbezirk Rügheim erstreckt sich auf ein großes Gebiet zwischen Steigerwald, Maintal und den Haßbergen und umfasst 40 Kirchengemeinden, in denen rund 22.500 evangelischen Christen leben.