München (epd). Die Apostolische Gemeinschaft ist neues Vollmitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Bayern (ACK). Bis Ende Dezember hätten alle Mitgliedskirchen ihre Zustimmung gegeben, teilte die ACK am Montag in München mit. Die Apostolische Gemeinschaft war bereits seit 2005 Gastmitglied. Sie ist den Angaben zufolge außerdem Gastmitglied der ACK in Deutschland sowie Voll-oder Gastmitglied in anderen regionalen und lokalen ACKs. Ihr Hauptverbreitungsgebiet in Deutschland sind das Rheinland und das Saarland sowie Sachsen und Thüringen. Zur Apostolischen Gemeinschaft in Deutschland gehören zurzeit 37 Gemeinden mit etwa 2.700 aktiven Mitgliedern.

"Es ist ein schönes ökumenisches Hoffnungszeichen, dass das ACK-Jubiläumsjahr mit einer so erfreulichen Nachricht beginnt", sagte Dekanin Christine Schürmann, Vorsitzende der ACK in Bayern. Die ACK in Bayern feiert 2024 ihr 50-jähriges Bestehen. Im Jubiläumsgottesdienst am 2. Februar in Augsburg wird die Aufnahme der Apostolischen Gemeinschaft als Vollmitglied sowie die bereits vor einem Jahr erfolgte Aufnahme der Neuapostolischen Kirche Süddeutschland als Gastmitglied gefeiert. Der Gottesdienst findet in der evangelischen Ulrichskirche statt und beginnt um 16:30 Uhr.

Der ACK in Bayern gehören nun 20 Mitgliedskirchen, drei Gastmitglieder und drei mitwirkende Organisationen an. Zu den Mitgliedskirchen zählen laut Homepage unter anderem die katholische Kirche und verschiedene protestantische Kirchen wie Lutheraner, Reformierte, Methodisten und Freikirchen. Auch mehrere orthodoxe Kirchen aus südosteuropäischen Ländern sowie die Heilsarmee sind Teil der ACK.