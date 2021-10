Arbeitgeber können sich um Inklusionspreis "JobErfolg" bewerben

München (epd). Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Bayern können sich wieder um den Inklusionspreis "JobErfolg" bewerben. "Potenziale und Talente von Menschen mit Behinderung werden von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern immer noch zu wenig erkannt und genutzt", betonte Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) am Freitag. Die Bewerbungsfrist endet am 16. Dezember.

Mit dem Preis wolle man daher gezielt die Aufmerksamkeit auf die Fähigkeiten der Menschen mit Behinderung lenken. Außerdem werde durch den Preis das bereits vorhandene Engagement von Arbeitgebern in Sachen Inklusion sichtbarer. "Inklusion lebt von der Strahlkraft gelingender Praxis und trägt somit für ein gutes Miteinander unserer Gesellschaft bei", sagte Trautner.

Der Bayerische Behindertenbeauftragte und das Sozialministerium verleihen die Auszeichnung seit 2005. Ausgezeichnet werden Arbeitgeber, die Inklusion herausragend und beispielhaft vorleben. Die Preise werden am 13. Juli 2022 verliehen, erstmals dann auch ein Innovationspreis. Die weiteren Kategorien sind "Öffentlicher Dienst", "Privatwirtschaft" und ein Ehrenpreis.