Bamberg, Augsburg (epd). Mit mehreren Kampagnen will die bayerische Polizei die Menschen für Betrugsmaschen am Telefon sensibilisieren. So laden die Polizei Bamberg-Stadt und die Kriminalpolizei Bamberg am Dienstag und Mittwoch (23. und 24. August) von 9 bis 13 Uhr zu Aktionstagen in der Innenstadt ein, heißt es in einer Mitteilung vom Montag. Unter dem Motto "coffee with a cop" ("Auf einen Kaffee mit der Polizei") wolle man bei Gespräch und Heißgetränk darüber aufklären, mit welchen Maschen Telefonbetrüger versuchen, arglose Bürgerinnen und Bürger um ihr Erspartes zu bringen.

Callcenter-Betrug im Allgemeinen und speziell der Telefonbetrug an Senioren ("Enkeltrick") nehme seit Jahren stetig zu, hieß es. Auch die Polizei Schwaben-Nord rief daher unlängst in ihrer Kampagne #NichtmitmeinerOma beziehungsweise #NichtmitmeinemOpa dazu auf, Großeltern, Nachbarn oder Bekannte auf die Problematik aufmerksam zu machen. Auch das Polizeipräsidium Oberfranken greift diese Hashtags nun für ihre Präventionsarbeit in den Sozialen Medien auf.