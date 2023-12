Donau-Ries, Niederschönenfeld (epd). Der Augsburger evangelische Regionalbischof Axel Piper feiert Weihnachten im Gefängnis - und zwar mit rund 40 Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt in Niederschönenfeld (Landkreis Donau-Ries). "Die Zeit im Gefängnis ist für viele der Insassen eine prägende Zeit, eine Art Zeitenwende", sagte Piper laut Mitteilung vom Mittwoch. Von dieser Zeitenwende, die an Weihnachten geschehe, wolle er in seiner Predigt sprechen. Zugleich wisse er um die vielen Hoffnungen, Sorgen und Gedanken der Insassen, vor allem mit Blick auf die Zeit nach der Haft.

Vorbereitet werde die Feier, die am 24. Dezember um 12.30 Uhr stattfindet, vom evangelischen Gefängnisseelsorger Wolfgang Gronauer. Für viele der jungen Gefangenen seien es belastende Tage: "Während andere zuhause bei ihren Familien um den Christbaum feiern, befinden sie sich an Heiligabend und Weihnachten in Haft." Manchen fühlten sich einsam oder seien einfach nur traurig, weil sie ihre Angehörigen vermissten. Gottesdienstliche Angebote seien da ein Lichtblick. Geplant seien für die Weihnachtsfeier ein Krippenspiel, weihnachtliche Musik sowie Gespräche.