Greding, Schwabach (epd). Besucher einer Diskothek in Greding (Landkreis Roth) sollen in der Samstagnacht ausländerfeindliche Parolen gerufen haben. Es sei ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachts von volksverhetzenden Äußerungen gegen unbekannt eingeleitet worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

In der Mitteilung heißt es, am Wochenende habe in Greding der Landesparteitag der AfD im Hippodrom stattgefunden. Es würden der Polizei Anhaltspunkte vorliegen, wonach es sich bei den Personen um Teilnehmer der Veranstaltung gehandelt hat. Diese würden derzeit geprüft.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll die Gruppe die ausländerfeindlichen Parolen gerufen haben. Der Betreiber der Diskothek hätte dann dafür gesorgt, dass sie damit aufhörte. Die Polizei sei damals nicht gerufen worden. Als sich aber am nächsten Tag Zeugen bei der Polizei gemeldet hätten, sei jedoch ein Verfahren eingeleitet worden, so die Polizei. Der Staatsschutz der Schwabacher Kriminalpolizei ermittelt. Die Beamten bitten weitere Zeugen, sich zu melden und ihr eventuell Bilder oder Videos von dem Vorfall zu übergeben.