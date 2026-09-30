Sulzbach-Rosenberg (epd). Die tschechische Schriftstellerin Radka Denemarková ist am 15. Oktober um 19 Uhr zu Gast im Literaturhaus Oberpfalz. Bei einer Lesung und einem Gespräch mit Thomas Geiger stellt sie ihren neuen Roman "Schokoladenblut" vor, teilte das Literaturhaus am Dienstag mit.

In dem Buch verbindet Denemarková die Lebensgeschichten historischer Persönlichkeiten zu einem Panorama des 19. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die tschechische Schriftstellerin Božena Němcová und die französische Autorin George Sand.

Autorin vielfach ausgezeichnet

Radka Denemarková wurde 1968 geboren und ist Autorin, Dramatikerin, Drehbuchautorin, Essayistin und Übersetzerin deutscher Literatur. Ihre Werke wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Für ihr literarisches Schaffen erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter die Verdienstmedaille ersten Grades der Tschechischen Republik. Tschechien ist 2026 Gastland der Frankfurter Buchmesse.