München (epd). Die bayerische evangelische Landeskirche will auch in diesem Jahr wieder herausragende ehrenamtliche Arbeit auszeichnen. Unter dem Motto "Wo fliegt der Fisch?" werde nach inspirierenden Projekten von engagierten Ehrenamtlichen gesucht, teilte die Landeskirche am Mittwoch mit. Konkrete nannte sie Projekte, "die mit Energie, Innovationsgeist und passgenauen Lösungen einen spürbaren, erfrischenden und positiven Beitrag leisten".

Initiativen und Projekte können sich noch bis 31. Mai um den Ehrenamtspreis 2024 bewerben. Alle engagierten Ehrenamtliche seien dazu aufgerufen, ihre Projekte einzureichen und die vielfältigen Initiativen sichtbar zu machen. Der Fachbeirat Ehrenamt werde aus allen Einsendungen die Gewinner ermitteln, die dann am 12. Oktober im Rahmen eines Ehrenamtstages im Dekanat Augsburg geehrt werden sollen. Die Preise sind mit jeweils 1.000 Euro und einem professionellen Projektvideo dotiert.