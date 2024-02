München (epd). Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat die Bewerbungsphase für den "Bayerischen Engagiert-Preis 2024" eröffnet. Bis zum 10. April seien Ehrenamtliche im Freistaat aufgerufen, sich für den Preis zu bewerben, teilte das Innenministerium am Freitag mit. Laut Herrmann zeige sich "das überragende ehrenamtliche Engagement der Menschen in Bayern" vor allem bei der Feuerwehr und anderen freiwilligen Hilfsorganisationen, im Bereich der Integration Geflüchteter, beim Sport und bei der Schulwegsicherheit. Mit dem Preis wolle der Freistaat "Danke sagen und das großartige Engagement sichtbar machen", erklärte der Minister.

Der Engagiert-Preis wurde den Angaben zufolge erstmals 2019 verliehen. Nach dreijähriger Coronapause setzte das Ministerium die Auszeichnung 2023 fort. In diesem Jahr werde der Preis in den Kategorien "Ausdauer", "Feuer und Flamme", "Mut", "Herz" und als "Sonderpreis Staatsminister" vergeben. Neben der Einladung zur Preisverleihung in der BMW-Welt München am 13. Juli erhalten die Gewinner laut Auskunft des Ministeriums eine Preisfigur mit zwei stilisierten Händen und der Aufschrift "#wirfuerandere".