München (epd). Unter dem Motto "Ehrenamt schafft Zusammenhalt - gemeinsam die Zukunft gestalten" lobt das Bayerische Sozialministerium zum fünften Mal den "Bayerischen Innovationspreis Ehrenamt" aus. Einzelpersonen, Teams und Organisationen, die innovative, gemeinwohlorientierte Ideen und Projekte in Bayern planen oder durchführen, können sich bis zum 17. März für den Preis bewerben, teilte das Sozialministerium am Dienstag in München mit.

In zwei Kategorien werden Preisgelder von insgesamt 75.000 Euro vergeben. Sechs Einzelpreise mit je 10.000 Euro sollen an innovative Projekte gehen, deren Realisierung bereits begonnen hat. Für neue Ideen und Konzepte, die unmittelbar umgesetzt werden können, gibt es fünf Förderpreise, die mit je 3.000 Euro dotiert sind. Die Preisträger sollen im Herbst 2024 bei einem Festakt in München geehrt werden.