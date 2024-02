München (epd). Ehrung für herausragende Persönlichkeiten: Mit dem Bayerischen Verfassungsorden zeichnet Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) am Donnerstag (29. Februar) im Senatssaal des Maximilianeums insgesamt 51 Menschen aus. Unter den Geehrten fänden sich bekannte Persönlichkeiten wie die Schauspielerin Uschi Glas, Skilegende Markus Wasmeier, Akademiedirektorin Ursula Münch und Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) München und Oberbayern, teilte der Landtag am Freitag mit. Den Verfassungsorden erhielten Bürgerinnen und Bürger, die sich aktiv für die Werte der Bayerischen Verfassung engagierten. Die Auszeichnung wurde den Angaben zufolge als Bayerische Verfassungsmedaille am 1. Dezember 1961 erstmals verliehen.

Neben den prominenten Preisträgern werden auch viele weniger bekannte Menschen ausgezeichnet, die sich für Belange des Tierschutzes, für soziale Themen von Kindern bis Pflegebedürftigen, für Frauenförderung in der Wissenschaft oder bayerische Startups, für Kultur, Sport und demokratischer Werteerziehung einsetzen. Im Bereich der Religionsgemeinschaften erhält unter anderen Sigried Atzmon aus Nördlingen den Verfassungsorden für die Erinnerungsarbeit im "Freundeskreis Synagoge Hainsfarth". Der katholische Pfarrer Rainer Maria Schießler aus München erhalte die Auszeichnung für "seine lebensnahe Verkündung des Evangeliums" und die Seligenthaler Altäbtissin Petra Articus für ihr Engagement in der Schulstiftung des Klosters, hieß es weiter.