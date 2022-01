München (epd). Nachhaltiger Konsum, Digitalisierung und Rechte in der Pandemie - Mit einer Online-Umfrage will der Freistaat das Thema Verbraucherschutz in Europa einordnen. Wer mitmache, könne die Zukunft aktiv mitgestalten, heißt es in der Mitteilung des Bayerischen Verbraucherschutzministeriums vom Dienstag. Unter allen Teilnehmenden werden ein 1.000 Euro-Gutschein für ein Fahrrad sowie Gratis-Finanzberatungen verlost.

Das Motto der Umfrage lautet "Verbraucher - Zukunft - Europa". Die Ergebnisse sollen anlässlich der aktuellen Konferenz zur Zukunft Europas bei der EU eingespeist werden. "Wir wollen mit dem Feedback aus der Bürgerschaft die großen Weichenstellungen in der Verbraucherpolitik von morgen angehen", sagte Bayerns Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber (Freie Wähler). Die Entscheidungen in Brüssel und Berlin müssten zu den tatsächlichen Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger vor Ort passen.

