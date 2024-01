München (epd). Als Konsequenz aus den jüngsten Pisa-Ergebnissen plant die bayerische Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) ein Maßnahmenpaket für die Grundschule. Herzstück soll eine Neuausrichtung der Stundentafel in der Grundschule sein, teilte ihr Ministerium am Freitag mit. "Durch eine Stärkung der Basiskompetenzen fokussieren wir uns wieder auf das Wesentliche", sagte Stolz. Lesen, Schreiben und Rechnen seien das Wichtigste, was Schülerinnen und Schüler können müssen.

Deutsch und Mathematik sollen mit zusätzlichen Stunden gestärkt werden, so die Mitteilung weiter. Die Anzahl der Deutschstunden werde in allen vier Jahrgangsstufen von sechs auf sieben Stunden erhöht. Zudem werde es in der ersten und vierten Jahrgangsstufe je eine zusätzliche Mathematikstunde geben. Mithilfe einer flexiblen Stundentafel könne jede Schule auch individuelle Schwerpunkte setzen. Gleichzeitig werde die Wochenstundenzahl in den Jahrgangsstufen eins und zwei auf 24 sowie in den Jahrgangsstufen drei und vier auf 28 einheitlich angepasst. Dadurch sollen die Unterrichtsorganisation und Schülerbeförderung vereinfacht werden.

Zum Maßnahmenpaket gehöre auch, dass alle Kinder zielgerichteter individuell gefördert werden. Deshalb werden verbindliche Lesescreenings eingeführt, um den Lehrkräften besser Aufschluss über Lesefähigkeiten zu geben. Zielgerichtete Lehrerfortbildungen, Unterrichtsmaterialien und die Stärkung der frühkindlichen Sprachförderung gehören ebenfalls zum Maßnahmenpaket. Die Kultusministerin kündigte an, die Lehrpläne "wieder auf das Wesentliche" konzentrieren zu wollen.