München (epd). In Bayern können ab sofort schneller als bisher freie Krankenhausbetten an Kinder vermittelt werden. Am Montag startete die virtuelle Kinderklinik, ein neues digitales Netzwerk der Kinderkliniken und Krankenhäuser mit pädiatrischer Abteilung in Bayern, teilte die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) in München mit. Mit der virtuellen Kinderklinik sollen die Kinderkrankenhäuser ein modernes Belegungsmanagement nutzen und einen schnellen Überblick über freie Kapazitäten bekommen können, sagte Gerlach weiter. Damit sollten beispielsweise unnötig lange Anfahrten vermieden werden. An dem bundesweit einmaligen Projekt seien bereits 39 der 44 infrage kommenden Krankenhäuser in Bayern beteiligt, sagte Gerlach.

Im vergangenen Winter seien viele Kinderkliniken überlastet gewesen, weil viele Kinder vor allem mit RS-Virus-Infektionen in die Kliniken gekommen seien, sagte die Gesundheitsministerin. Deshalb habe man die virtuelle Kinderklinik gegründet. Ab dem kommenden Jahr sollen sich auch Ärzte der teilnehmenden Krankenhäuser online über das Netzwerk austauschen können, so dass Expertenwissen auch in der Fläche weitergegeben werden könne. Zunächst sei diese Anwendung im Bereich der Kinderintensivmedizin geplant.

"Mit der telemedizinischen Vernetzung haben die bayerischen Kinderkliniken nun ein Instrument in der Hand, das sie für direkte Absprachen nutzen können", sagte Matthias Keller von der Kinderklinik Dritter Orden Passau, Vorsitzender des Landesverbands der leitenden Ärzte der bayerischen Kinderkliniken und Koordinator der Fachgruppe virtuelle Kinderklinik. Dies mache die Stärken der Digitalisierung für die Kinder nutzbar und sorge für eine Entlastung der Kinderklinik-Teams in den Notfallzenten. Keller kritisierte die "chronische Unterfinanzierung der Kinderkliniken" und forderte die Bundesregierung auf, die Finanzierung der Kliniken sicherzustellen.