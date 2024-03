München (epd). Am Donnerstag (14. März) wird es in weiten Teilen Bayerns um 11 Uhr einen Probealarm geben. Der Alarm diene dazu, die Funktionsfähigkeit der Sirenen, sowie von Warn-Apps und Cell Broadcast zu testen, teilte das Bayerische Innenministerium am Montag in München mit. Es werde ein auf- und abschwellender Heulton von einer Minute Dauer zu hören sein, der die Bevölkerung veranlassen soll, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten, hieß es in der Mitteilung weiter. Der Alarm werde im Ernstfall bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausgelöst.

Außerdem werde es eine Warnung über Cell Broadcast geben, einem Mobilfunkdienst, mit dem Warnnachrichten direkt auf das Handy oder Smartphone geschickt werden. Eine spezielle App muss dafür nicht installiert werden.