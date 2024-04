Grafenau (epd). Der Nationalpark Bayerischer Wald soll noch im Sommer eine internationale Zertifizierung durch die Weltnaturschutzorganisation erhalten. Mit der Erweiterung der Naturzone auf über 75 Prozent sei eine bedeutende Voraussetzung für die offizielle Anerkennung als Schutzgebiet der Kategorie II nach der International Union for Conservation of Nature (IUCN) erfüllt, teilte die Nationalparkverwaltung am Dienstag mit.

Die internationale Anerkennung sei ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung des ältesten deutschen Nationalparks, sagte Nationalparkleiterin Ursula Schuster. Ein nationales Evaluierungskomitee hatte zwei Tage lang das Schutzgebiet bewertet. Darunter auch der Direktor der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz, Eike Ruschkowski. Der Wissenschaftler werde im Juli final prüfen, ob die notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Für die Zertifizierung sei relevant, dass der Nationalpark eine Naturzone von 75 Prozent aufweist, wodurch das vorrangige Schutzziel, nämlich der Erhalt der biologischen Vielfalt, umgesetzt und dieser Bereich ohne menschliche Eingriffe wie Borkenkäferbekämpfung sei, erläuterte Ruschkowski laut Mitteilung. Er sei zuversichtlich, dem Nationalpark im Sommer das Zertifikat eines international anerkannten Schutzgebietes überreichen zu können.

Erst am Montag hatte der Nationalparkausschuss eine Randzonenausweitung beschlossen, nach der 18 Hektar Fichtenwald aus der Naturzone herausgenommen werden sollen. Die Nationalparkverwaltung wolle damit den angrenzenden Privatwaldbesitzern entgegenkommen, die mehr Schutz vor dem Borkenkäfer fordern, sagte Nationalparkleiterin Schuster. Die Nationalparkverwaltung werde "die geringfügige Verringerung der Naturzone" über Maßnahmen an anderer Stelle ausgleichen. Die Naturzone bleibe auch nach der Herausnahme bei insgesamt knapp über 75 Prozent der Gesamtfläche, sagte Schuster. Kritisiert wurde die Randzonenausweitung von mehreren Naturschutzverbänden.