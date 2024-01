München (epd). Die Trauerfeier für die Fußball-Legende Franz Beckenbauer an diesem Freitag (19. Januar) wird von mehreren TV-Sendern live übertragen. Das Bayerische Fernsehen überträgt ab 14.10 Uhr, wie es auf der BR-Homepage heißt. Zu sehen ist die Gedenkfeier um 15 Uhr in der Münchner Allianz Arena unter anderem auch in der ARD, in der ARD Mediathek, auf RTL und Sky.

Erwartet werden zur Gedenkfeier viele Prominente aus Politik, Gesellschaft und Sport aus aller Welt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Ministerpräsident Markus Söder (CSU), FC Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Präsident Herbert Hainer sollen Reden halten.

Weitere Gäste im Stadion sind laut Angaben des FC Bayern München Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der frühere Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU), die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, Delegationen von Real Madrid und dem FC Barcelona sowie frühere Bayern-Spieler und Wegbegleiter Beckenbauers.

Die Anteilnahme am Tod Beckenbauers ist groß: Es seien unzählige Briefe, E-Mails und Nachrichten von der Bayern-Familie aus der ganzen Welt gekommen, heißt es auf der FC Bayern-Homepage. Im digitalen Kondolenzbuch finden sich Hunderte Einträge auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch oder Chinesisch. Kondolenzbücher liegen zudem in der Hofkapelle der Münchner Residenz aus, im Eingangsbereich des FC Bayern an der Säbener Straße und für die Besucher des FC Bayern Museums in der Allianz Arena in der "Hall of Fame".

Beckenbauer war am 7. Januar im Alter von 78 Jahren in seinem Zuhause in Salzburg gestorben. Von 1964 bis 1977 spielte er beim FC Bayern München, mit dem er viermal deutscher Meister wurde und dreimal den Europapokal der Landesmeister holte. Zweimal wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister: 1974 als Spieler im eigenen Land, 1990 als Teamchef der DFB-Elf. Sein Lebenswerk erhielt Jahre später Risse wegen Bestechungsvorwürfen im Zusammenhang mit der Fußball-WM 2006 in Deutschland.