Landshut (epd). Im Rahmen der ökumenischen Gebetswoche für die Einheit der Christen findet an diesem Sonntag (21. Januar) ein ökumenischer Gottesdienst statt, zu dem die christlichen Gemeinden in Landshut einladen. Die evangelische Landshuter Dekanin Nina Lubomierski halte in der katholischen Martinskirche die Gastpredigt, teilte der Katholikenrat in Landshut am Montag mit. Die Textvorlagen stammten von ökumenischen Christen aus Burkina Faso. Organisiert werde der Wortgottesdienst von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde (Baptisten), der evangelischen Gesamtkirchengemeinde, der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, dem Katholikenrat Landshut und der Koptisch-Orthodoxen Gemeinde in Landshut. Beginn ist um 17 Uhr.