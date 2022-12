München (epd). Beim Sternstunden-Tag des Bayerischen Rundfunks (BR) sind 11,65 Millionen Euro zusammengekommen. Das Geld ist für Kinder in Not, teilte der Sender am Samstag in München mit. Es handele sich um das zweitbeste Spendenergebnis in der Geschichte der Benefizaktion.

Die Programme des BR hatten sich den ganzen Freitag über mit der Situation von Kindern in Krisen beschäftigt. Intendantin Katja Wildermuth äußerte sich "zutiefst dankbar", dass so viele Menschen gespendet hätten, obwohl sie selbst weniger in der Tasche hätten. Thomas Jansing, Geschäftsführer des Vereins Sternstunden, zeigte sich überrascht von der Höhe des Spendenaufkommens. "Es zeigt, wie intakt unsere Gesellschaft ist, wenn es darum geht, Kinder und ihre Familien in Notsituationen zu unterstützen", sagte er.

Prominente nahmen in der Spendenzentrale im Münchner Funkhaus telefonisch Spenden entgegen, darunter Uschi Glas, Elmar Wepper, Bruno Jonas, Max von Thun, Michaela May, Nina Eichinger, Ludwig Prinz von Bayern, Werner Schmidbauer und Götz Otto. Insgesamt sind den Angaben zufolge seit Jahresbeginn 19,1 Millionen Euro an Sternstunden gespendet worden.