Garmisch-Partenkirchen (epd). Mit einer Bergmesse feiert das Königshaus am Schachen an diesem Donnerstag (25. August, 11 Uhr) den 177. Geburtstag von König Ludwig II.. Die katholische Partenkirchner Pfarrei Maria Himmelfahrt werde sie vor dem Refugium mitten im Wettersteinmassiv südlich von Garmisch-Partenkirchen abhalten, teilte das Heimatministerium am Dienstag mit. Das Holzhaus im Schweizer Chaletstil, das sich nach dreijähriger Restaurierung wieder mit prunkvoller Ausstattung präsentiert, feiert in diesem Jahr ein Jubiläum: Der bayerische König (1845-1886) ließ es vor 150 Jahren in seiner jetzigen Form fertigstellen.

Seit 1872 verbrachte Ludwig jedes Jahr seinen Geburtstag am 25. August in dem Haus, hieß es. Der Berggottesdienst findet bei jeder Witterung auf 1.800 Metern Höhe statt. Vom Elmauer Wanderparkplatz können Bergsteiger zehn Kilometer lang zur Messe hochsteigen.

Nach zweijähriger Corona-Pause findet am Donnerstag auch wieder die "König-Ludwig-Nacht" auf Schloss Linderhof statt. Los geht es um 20 Uhr mit einem halbstündigen Konzert der Ettaler Blasmusik, im Anschluss gibt es eine Illumination des Wasserparterres, ab 21.20 Uhr folgen die Nachtführungen mit musikalischer Untermalung im Schloss.