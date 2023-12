München, Ortenburg (epd). Unbekannte Täter haben ein goldenes Bischofskreuz aus der Wallfahrtskirche St. Maria im niederbayerischen Ortenburg gestohlen. Das Kreuz des früheren Kardinals Wyszynski soll bereits am vergangenen Sonntag (17. Dezember) aus der Kirche im Ortsteil Sammarei gestohlen worden sein, teilte das bayerische Landeskriminalamt (BLKA) am Freitag mit. Den Angaben zufolge hing es in einer mit Panzerglas gesicherten Vitrine. Sie sei mit brachialer Gewalt aufgebrochen worden. Das Kreuz selbst wurde ebenfalls herausgerissen.

Das Kreuz gehörte Kardinal Stefan Wyszynski (1901-1981) und wurde am 15. August 1981 anlässlich der 300-Jahr-Feier der Wallfahrtskirche in Sammarei gespendet. Kardinal Wyszynski war Primas von Polen, wurde 2021 seliggesprochen und war ein Wegbegleiter von Papst Johannes Paul II..

Das Kreuz habe für die Gemeinde und polnische Bürger einen sehr hohen ideellen Wert, hieß es weiter. Angaben zur Zahl der Tatbeteiligten konnte die Polizei bislang nicht machen. Sie bat um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer verdächtigte Beobachtungen im Zeitraum von 8 bis 10.30 Uhr gemacht hat, solle sich beim Landeskriminalamt oder jeder anderen Polizeidienststelle melden. Ein bisher unbekanntes Paar entdeckte und meldete den Diebstahl. Auch dieses Paar wurde gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.