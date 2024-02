München (epd). Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) will am 8. März mit einem "zuweilen nostalgischen Ritt" die 40-jährige Geschichte des Privatfunks in Bayern und Deutschland feiern. Im Jahr 1984 nahmen in der Bundesrepublik die ersten privaten Hörfunk- und TV-Sender ihren Betrieb auf, wie die BLM am Wochenende mitteilte. 40 Jahre privater Rundfunk stünden für "40 Jahre kreative Programmideen, 40 Jahre herausragende Moderatorinnen und Moderatoren, 40 Jahre erstklassiges, journalistisches Know-how".

Bei der BLM-internen Feier spricht unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), zudem gibt es Talkrunden mit "frühen und führenden Köpfen im Privat-TV" wie dem Vorstandschef von ProSiebenSat.1 Media, Bert Habets, oder auch Georg Kofler. Auch Privatradio-Urgesteine der ersten Stunde wie Dorothea Seitz und Stefan Lehmann oder auch Alt-Ministerpräsident Edmund Stoiber sowie Bayerns Medienminister Florian Herrmann (beide CSU) diskutieren mit. Es moderiert Katrin Bauernfeind.