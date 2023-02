München (epd). Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat sich eine neue Struktur gegeben. Wie die BLM am Donnerstag mitteilte, gibt es künftig vier thematisch neu zugeschnittene Hauptausschüsse. Diese neue Struktur sei notwendig geworden, um "die Veränderungen in der digitalen Medienwelt" sowie die Aufgaben nach Medienstaatsvertrag (MStV) und Bayerischem Mediengesetz (BayMG) optimal abzubilden, hieß es. Mit der Neustrukturierung wurde auch der Medienrat-Vorstand erweitert.

Die vier Hauptausschüsse beschäftigen sich nun mit den Themen "Grundsatz-, Finanz- und Strategiefragen", "Medienkompetenz und Inhalte", "Aufsicht und Inhalteregulierung" sowie "Infrastruktur, Medienentwicklung und Innovation". Durch die Neuorganisation würden Themen des Medienkompetenz- und Digitalausschusses, die bisher in "Querschnittsausschüssen" behandelt wurden, auf die Ebene der Hauptausschüsse gehoben. Medienratsvorsitzender Walter Keilbart sieht die BLM mit ihrer neuen Ausschuss-Struktur bestens gerüstet.

Mit großer Mehrheit als neues viertes Mitglied in den Vorstand des BLM-Medienrats gewählt wurde Roland Gertz, der im Aufsichtsgremium die Organisationen der Erwachsenenbildung vertritt. Die Mitglieder der vier Ausschüsse wurden in der Medienratssitzung am Donnerstag ebenfalls bereits bestellt. Fortan kann jedes Medienrats-Mitglied nur noch einem Ausschuss angehören. Die Wahl der Vorsitzenden und Stellvertreter der neuen Ausschüsse findet in der nächsten Ausschussrunde statt, hieß es in der Mitteilung weiter.

Gertz ist beruflich Direktor des Evangelischen Presseverbandes für Bayern (EPV). Der EPV ist das zentrale evangelische Medienhaus in Bayern mit Sitz in München und verschiedenen Regionalredaktionen. Zum EPV gehören neben dem bayerischen Landesdienst des Evangelischen Pressedienstes (epd) das "Sonntagsblatt - Evangelische Wochenzeitung für Bayern", die Evangelische Funk-Agentur (efa), das Evangelische Fernsehen (efs), die Evangelische Medienagentur (ema), der Claudius-Buchverlag und weitere Abteilungen.