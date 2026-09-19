Gabriele Hoerschelmann wird neue Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Das hat das Kirchentagspräsidium beschlossen. Hoerschelmann tritt die Nachfolge von Kristin Jahn an, die im Januar 2026 bekannt gegeben hatte, für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung zu stehen.

Die evangelische Theologin Gabriele Hoerschelmann wird das neue Amt am 1. Januar 2027 antreten. Bis dahin wird sie von den beiden Vorständen Stephan Günther Menzel und Tim Moser vertreten.

Hoerschelmann erklärte, sie freue sich auf die neue Tätigkeit. Der Kirchentag sei für sie ein "Ort für Gemeinschaft, für politische Diskussion und Einübung in die Demokratie und für neue Fragen in Kirche und Gesellschaft. Gerade darin liegt für mich seine besondere Kraft."

Hoerschelmann bringt langjährige kirchliche Leitungserfahrung mit und eine internationale und ökumenische Perspektive. Seit 2015 leitet sie zusammen mit ihrem Mann "Mission EineWelt", das Centrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern mit Sitz in Neuendettelsau.

Zuvor war sie elf Jahre Professorin für Praktische Theologie am Lutheran Theological Seminary in Hongkong. Die promovierte Theologin und Pfarrerin absolvierte eine ökumenische Ausbildung am Ökumenischen Institut Bossey bei Genf und ist Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie Beisitzerin im Präsidium der 13. EKD-Synode.

Deutscher Evangelischer Kirchentag

Mit dem Deutschen Evangelischen Kirchentag ist Gabriele Hoerschelmann seit vielen Jahren verbunden. Beim Kirchentag 2023 in Nürnberg war sie Mitglied der Projektleitung "Welt-UN-Ordnung". Gemeinsam mit dem tansanischen Bischof Fredrick Onael Shoo gestaltete sie den Abendsegen auf dem Hauptmarkt.

Kirchentagspräsident Torsten Zugehör erklärte, Hoerschelmann habe "einen klaren Blick für die Fragen, die unsere Gesellschaft bewegen". Diese Vielfalt sei für den Kirchentag ein großer Gewinn. Der Kirchentag wolle Räume schaffen, "in denen Menschen miteinander im Gespräch bleiben – auch dann, wenn ihre Perspektiven und Überzeugungen weit auseinanderliegen."

Als Generalsekretärin übernimmt Gabriele Hoerschelmann die Führung im Vorstand des Kirchentages und Verantwortung für Mitarbeitende an den Standorten Fulda und Düsseldorf, wo 2027 der nächste Kirchentag stattfinden wird. Sie verantwortet die strategische Weiterentwicklung und die inhaltliche Ausrichtung des Kirchentages sowie die Begleitung seiner ehrenamtlichen Leitungsgremien.