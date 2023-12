München (epd). Auch wer an den Weihnachtsfeiertagen nicht selbst in eine Kirche gehen kann, muss nicht auf Gottesdienste verzichten: An Heiligabend (24. Dezember) sendet der Bayerische Rundfunk (BR) im Radio auf Bayern 1 um 10 Uhr eine Evangelische Morgenfeier aus Augsburg mit Pfarrer Tobias Wittenberg, um 18.05 Uhr folgt auf Bayern 2 die Evangelische Christvesper mit Rundfunkpfarrer Florian Ihsen.

Am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) hält der bayerische Landesbischof Christian Kopp ab 10 Uhr in der Bischofskirche St. Matthäus in München zum ersten Mal einen Weihnachtsgottesdienst in seiner neuen Funktion. Der TV-Gottesdienst wird vom BR-Fernsehen und von der ARD übertragen. Der Motettenchor und das Residenzorchester werden Sätze aus Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium aufführen.

Hinzu kommen noch die katholischen Gottesdienste in den öffentlich-rechtlichen Radio- und TV-Sendern sowie die zahlreichen Streaming-Angebote von Kirchengemeinden, Dekanaten und katholischen Bistümern.