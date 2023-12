München (epd). Der BUND Naturschutz (BN) Bayern hat die bayerische Bevölkerung aufgerufen, zum Jahreswechsel auf Feuerwerkskörper und Böller zu verzichten. Der Brauch verursache "Verletzungen, Unmengen Müll, wirkt sich negativ auf die Feinstaubbelastung aus und ist eine starke Belastung für viele Wildtiere in Städten und Siedlungen sowie an den Waldrändern", erklärte der BN-Landesbeauftragte Martin Geilhufe. Dem Verband sei bewusst, dass "die Böllerei an Silvester" für Viele dazugehöre. Trotzdem bitte man die Bevölkerung, "diesen Brauch einmal kritisch zu hinterfragen".

Die hellen Blitze, der Lärm und Rauch bedeuteten "riesigen Stress für die Tiere", sagte Geilhufe. Auf ihrer Flucht würden Familienverbände von Tieren auseinandergerissen; Vögel und Winterschlaf haltende Tiere wie Igel verbrauchten dabei unnötig Energiereserven. Immer wieder finde man am Neujahrsmorgen und den Folgetagen tote Tiere.

Abgesehen davon fielen durch Feuerwerke tausende Tonnen Müll an. "Wenige Minuten Silvesterknallerei haben weitreichende ökologische Folgen", betonte der Landesbeauftragte. Der BN appelliere dafür, "das Geld nicht für Feuerwerkskörper, sondern sinnvoll auszugeben".