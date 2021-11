Buß- und Bettag in Erlangen: Schöpfung mit Lego nachbauen

Erlangen (epd). Mit 800 Kilogramm Legobausteinen können Kinder bei einem Kinder-Bibeltag am Buß- und Bettag (17. November) im Erlanger Haus der Kirche "kreuz + quer" beim Nachbauen der Schöpfungsgeschichte kreativ werden. Wie Jacek Kikut, Pfarrer der Erlanger Altstadtgemeinde, erklärte, sei die Bauaktion Teil einer kooperativen, ökumenischen Aktion. Die Mädchen und Jungen können unter dem Motto "Die sieben Tage der Schöpfung" Teile der biblischen Geschichte mit den Lego-Steinen nachstellen, die vom Stadtjugendring Erlangen ausgeliehen wurden. Nachmittags präsentieren die Kinder sie Eltern und Gästen.

Kikut bezeichnet die Aktion in Anlehnung an die evangelisch-kirchliche Bewegung "Profil und Konzentration" (PuK) als "ein Stück gelebter PuK-Prozess in einer großen Innenstadtkooperation". Mit dabei sind neben der Altstädter und Neustädter Gemeinde auch die Hugenottenkirche, der CVJM Erlangen und das Team vom Cafe Krempl.