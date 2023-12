Regensburg, München (epd). Das Projekt "Azubi-Tandems" der Regensburger Hilfsorganisation Campus Asyl ist mit dem bundesweit renommierten "Hidden Movers Award 2023" ausgezeichnet worden. Im Rahmen des Projekts erhielten geflüchtete Auszubildende in Berufsintegrationsklassen eine individuelle Lernunterstützung, die ihnen helfe, ihre Ausbildung oder ihren Schulabschluss erfolgreich zu absolvieren, teilte Campus Asyl am Donnerstag mit. Die Deloitte-Stiftung in München vergab den Preis an fünf Initiativen, die mit ihren Projekten zukunftsorientierte Bildungsangebote für junge Menschen schaffen.

Campus Asyl habe das ehrenamtliche Projekt "Azubi-Tandems" ins Leben gerufen, um Ausbildungsabbrüchen vorzubeugen und individuelle Förderung zu ermöglichen. Für Auszubildende, die Deutsch als Fremdsprache lernen, stelle das Erlernen einer Fachsprache eine große Herausforderung dar, hieß es weiter. Zugleich hätten Berufsschulen oft nicht die Kapazitäten, um auf Lernende aus anderen Schulsystemen einzugehen.

Der "Hidden Movers Award" steht unter dem Motto "Weil alle gewinnen, wenn Bildung gewinnt". Die Auszeichnung wurde insgesamt an fünf herausragende Einrichtungen und Initiativen verliehen, die sich auf kreative und innovative Weise für die Förderung von Bildung und Chancengleichheit in Deutschland einsetzen.