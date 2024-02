Bamberg (epd). Das Chormusical "7 Worte" kommt am 16. März in die Bamberger Brose Arena. Das Werk des Musikers Albert Frey greife die Bedeutung der Passionsgeschichte neu auf und stelle sie in Bezug zur heutigen Zeit, teilte die Stiftung Creative Kirche am Donnerstag mit. Im Mittelpunkt stehe ein Chor mit 600 Sängerinnen und Sängern aus der Region, der unterstützt wird von bekannten Gesangsgrößen wie etwa Anja Lehmann oder Yasmina Hunzinger. Bereits am 2. März ist das Musical in Ludwigsburg zu sehen, am 9. März in Bochum. Für die Passionszeit 2025 sind weitere Aufführungen geplant.

Erzählt werde eine moderne, dialogische Geschichte, die nicht am Kreuz ende, sondern mit einer echten Perspektive, teilten die Veranstalter weiter mit. Die Hauptfiguren Marie und Ben erlebten, wie das Gottvertrauen in den letzten Atemzügen von Jesus ihnen Trost und neue Perspektive für ihren Alltag schenke. Das Projekt wird regional unter anderem vom Kirchenkreis Bayreuth, der bayerischen evangelischen Landeskirche und der Kulturförderung der Stadt Bamberg unterstützt.