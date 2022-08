Karlsruhe/Palma de Mallorca (epd). Sangria und Halleluja kommen derzeit auf Mallorca zusammen: Junge Christen aus Deutschland und der Schweiz organisieren Strandgottesdienste am Ballermann. In der Nähe des "Mega Parks" seien 15 Gottesdienste geplant, teilte die Karlsruher Organisation "gospeltribe" am Montag mit. Junge "Streetangels" in gelben Warnwesten helfen auch Betrunkenen zurück in ihr Hotel.

Die christliche Sommer-Aktion findet den Angaben zufolge schon seit mehr als zehn Jahren statt. Insgesamt seien 150 junge Frauen und Männer aus Deutschland und der Schweiz an der Initiative "Reach Mallorca" beteiligt. Die Christen hätten sich auf die Bedürfnisse der Urlauber eingestellt. Themen seien etwa Party, Sex und Sonnenbrand - und was Gott zu diesen Dingen sagen würde, wie es in der Mitteilung heißt. Es gebe eine enge Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden vor Ort