München (epd). Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hält am kommenden Sonntag (4. Februar, 10 Uhr) eine Kanzelrede in der evangelischen Lukaskirche in München. Sie werde in ihrer Rede der Frage nachgehen, wo es heute in besonderer Weise erforderlich sei, in Kirche und Gesellschaft Haltung zu zeigen, teilte die Kirchengemeinde am Mittwoch mit. Claudia Roth werde auch darauf eingehen, wie ein solches Haltung-Zeigen konkret aussehen könne. Der Gottesdienst wird von Pfarrer Helmut Gottschling gestaltet, musikalisch umrahmt wird er von Kirchenmusikdirektor Tobias Frank und dem Saxophonisten Ulrich Wangenheim.