Witten, Bamberg (epd). Die Creative Kirche hat für das kommende Jahr ein neues Chormusical angekündigt. "7 Worte vom Kreuz" rücke die letzten Worte des gekreuzigten Jesus in den Mittelpunkt, teilte die Stiftung Creative Kirche am Donnerstag in Witten (Nordrhein-Westfalen) mit. Sätze wie "Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun" oder "Es ist vollbracht" hätten durch die Jahrhunderte unzählige Gläubige bewegt und Künstler inspiriert.

Texte, Musik und Arrangements des Chormusicals stammen den Angaben zufolge vom Songwriter und Musikproduzenten Albert Frey. Aufführungen sind am 2., 9. und 16. März in Ludwigsburg, Bochum und Bamberg geplant. Wie bei bisherigen Chormusicals auch werde es wieder für jede Aufführung einen Projektchor aus lokalen und regionalen Chören geben, die die Stücke zunächst für sich und dann in gemeinsamen Proben einstudieren, hieß es. Sie würden dann gemeinsam mit einem vierköpfigen Ensemble, Band und Orchester auftreten.